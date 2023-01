Terremoto oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, scossa di magnitudo 3.0 nelle Marche – Dati Ingv

Terremoto oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, scossa di magnitudo 3.0 nelle Marche

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nelle Marche nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023. Epicentro sulla costa marchigiana pesarese, ipocentro a 8 chilometri di profondità. Evento localizzato 27 km a nord est di Fano, 32 km ad est di Pesaro, 43 km a nord ovest di Ancona, 60 km ad est di Rimini.

Le altre scosse registrate oggi

Sono state registrate anche altre scosse di terremoto in Italia oggi: alle ore 6.10 terremoto M 2.5 a Fiordimonte, in provincia di Macerata, con ipocentro profondo 8 km. Alle ore 5.04 scossa di magnitudo 2.2 al largo del Mar Tirreno Meridionale, con ipocentro a 10 km di profondità. Alle ore 1.34 della note sisma M 2.2 a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro a 18 km di profondità.

La scossa più intensa registrata ieri

In Italia ieri sono state registrate diverse scosse di terremoto, ma più intensa di magnitudo 3.0 al largo del Mar Tirreno Meridionale con ipocentro a 277 chilometri di profondità. Il sisma è stato registrato dall’Ingv alle ore 19.41 a 84 km da Cosenza e 95 km da Lamezia Terme.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, l’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Da segnalare una scossa M 5.7 in Grecia, con ipocentro a 35 km. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.