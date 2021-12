Terremoto oggi in Calabria, 19 dicembre 2021, sisma M 3.1 avvertito in provincia di Cosenza | Dati Ingv

Terremoto oggi in Calabria, 19 dicembre 2021, forte scossa M 3.1 nel cosentino L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto intensa nella nottata di oggi, domenica 19 dicembre 2021, con epicentro nella città di Panettieri in provincia di Cosenza. La scossa di magnitudo 3.1 si è verificata alle ore 00:09 e ha avuto un ipocentro localizzato a 9 km di profondità. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione locale ma non ha causato danni a persone o strutture. La scossa è stata localizzata a 23 km a nord-est di Lamezia Terme, a 24 km a nord di Catanzaro e a 30 km a sud-est di Cosenza. Da leggere anche Forte scossa di terremoto a Bergamo, la spiegazione degli esperti Forte scossa di terremoto nel bergamasco Nella giornata di ieri, sabato 18 dicembre 2021, l’Ingv ha registrato una forte scossa di terremoto avvertita distintamente dalle popolazione di Lombardia e Piemonte. Una scossa di magnitudo 4.4 verificatasi alle ore 11:34 con epicentro a Bonate Sotto (BG) e ipocentro a 26 km di profondità. In diverse zone di Milano si è assistito a scene di panico con migliaia di persone che si sono riversate per strada. La scossa è stata ben avvertita dalla popolazione locale sebbene non abbia causato danni importanti a persone o strutture. I comuni interessati La scossa di terremoto di ieri verificatasi a Bonate Sotto, Treviolo, è stata localizzata a 3 km da Ponte San Pietro, Curno, Dalmine, Mozzo e Lallio e a 4 km da Madone e Terno d’Isola. Il sisma si è verificato a 7 chilometri dalla città di Bergamo e ha avuto una replica di M 2.2 alle 11:57, con epicentro sempre nella stessa zona, a Osio Sotto, in provincia di Bergamo e ipocentro a 25 km.

Le altre scosse registrate ieri, sabato 18 dicembre 2021 L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato altre scosse significative in Italia nella giornata di ieri, sabato 18 dicembre 2021. La più forte di magnitudo 3.5 con epicentro a Troina (EN) alle ore 22:24, ipocentro a 31 km. Il sisma ha avuto una replica di M 2.0 alle ore 22:28. Altra scossa di M 2.7 a Ragalna (CT), alle ore 22:40. In mattinata alle ore 10:28 lieve scossa di magnitudo 2.3 a Cervia, in provincia di Ravenna. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. CONTINUA A LEGGERE