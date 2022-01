Terremoto oggi in Piemonte, 18 gennaio 2022: scossa M 2.0 in provincia di Cuneo – Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato anche numerose scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0 della scala Richter, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti, nella giornata odierna finora: la più intensa, di magnitudo 1.6, è stata registrata nella notte, alle 2:42, in mare, con epicentro nel distretto Costa Siciliana nord orientale e ipocentro a 9 km di profondità.

Nessuna scossa di terremoto è stata registrata in nottata e in mattinata. Nel pomeriggio, alle 15:13, un sisma di magnitudo 2.2 è stata registrata nel mar Tirreno Meridionale, con ipocentro a 154 km di profondità. Il sisma è stato localizzato tra Sicilia e Calabria, ma lontano dalla terraferma: le città più vicine sono Messina, a 34 km di distanza, e Reggio di Calabria, a 45 km di distanza. A seguire ulteriori aggiornamenti sulla situazione sismica.

L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Piemonte nel pomeriggio di oggi, martedì 18 gennaio 2022: alle ore 16:24 un sisma di magnitudo 2.0 è stato registrato a Demonte, in provincia di Cuneo, con ipocentro a 12 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Valloriate, Aisone, Moiola, Monterosso Grana, Rittana, Gaiola, Pradleves, Vinadio, Valdieri e Castelmagno.

Le scosse di terremoto registrate ieri in Italia

Queste, invece, le scosse di terremoto registrate nella giornata di ieri in Italia: alle 14:46 sisma di magnitudo 2.5 nell’Adriatico Centrale, con ipocentro a 9 km di profondità; alle 18:45 scossa di magnitudo 2.0 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, con ipocentro a 8 km di profondità; alle 22:09, infine, sisma di magnitudo 2.3 a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, con ipocentro a 26 km di profondità.