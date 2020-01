Terremoto oggi in Sicilia, sabato 11 gennaio 2020: in serata scossa M 2.3 in provincia di Messina – Dati INGV

Tra i comuni nei pressi dell’epicentro della scossa di terremoto registrata oggi in provincia di Messina troviamo Mistretta, Reitano, Pettineo, Motta d’Affermo, Capizzi, Sperlinga (EN), San Mauro Castelverde (PA), Gangi (PA), Tusa e Nicosia (EN). Gli altri eventi sismici sono stati di magnitudo inferiore a 2.0, cosiddetti strumentali perché per lo più percettibili solo dagli appositi strumenti.

L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una sola scossa di terremoto di magnitudo uguale o superiore a 2.0 della scala Richter nella giornata di oggi, sabato 11 gennaio 2020, in Italia finora: alle 19:50 sisma di magnitudo 2.3 della scala Richter con epicentro a Castel di Lucio, in provincia di Messina, e ipocentro a 5 km di profondità.

La scossa di terremoto più intensa registrata ieri

Diverse, invece, le scosse di terremoto registrate in Italia nella giornata di ieri, sabato 10 gennaio 2019, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La più intensa nella notte: alle 3:24 sisma di magnitudo 3.1 con epicentro a Ramacca, in provincia di Catania, e ipocentro a 10 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro Palagonia, Scordia e Militello in Val di Catania. In mattinata, alle 7:18, replica di magnitudo 2.0, sempre a Ramacca, con ipocentro a 9 km di profondità.