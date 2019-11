Terremoto in Sicilia oggi, 13 novembre 2019: scossa M 3.1 in provincia di Catania | Dati INGV

Terremoto Sicilia oggi, 13 novembre 2019: scossa M 3.1 in provincia di Catania

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato oggi, mercoledì 13 novembre 2019, una scossa di terremoto in Sicilia: alle 14:26 sisma di magnitudo 3.1 con epicentro a Milo, in provincia di Catania, e ipocentro a 7 km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche se non si segnalano danni a cose o persone.

I comuni nei pressi dell’epicentro

Tra i comuni nei pressi dell’epicentro della scossa di terremoto registrata a Milo troviamo Sant’Alfio, Zafferana Etnea, Santa Venerina, Giarre, Mascali, Riposto e Piedimonte Etneo, tutti in provincia di Catania entro i 10 km di raggio dall’epicentro.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Di seguito le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia: alle 3:43 sisma di magnitudo 2.3 a Colonna, in provincia di Roma, con ipocentro a 9 km. Alle 3:44 scossa di magnitudo 2.1 in mare con epicentro nel distretto Costa Molisana (Campobasso) e ipocentro a 6 km. Alle 5:31 scossa di magnitudo 2.3 a Rabbi, in provincia di Terni, e ipocentro a 11 km di profondità. Alle 7:09 e alle 9:09 scosse di magnitudo 2.6 e 2.7 nel distretto Tirreno Meridionale e ipocentri a 12 e 2 km. Alle 11:25 sisma di magnitudo 2.6 a Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, e ipocentro a 7 km di profondità. Alle ore 19.17 scossa di magnitudo 2.3 al largo del Mar Tirreno Meridionale, all’altezza della Calabria, ipocentro a 8 chilometri di profondità.