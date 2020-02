Terremoto oggi in Sicilia, 16 febbraio 2020: nel pomeriggio scossa M 3.0 in provincia di Palermo – Dati INGV

Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata quest’oggi in provincia di Crotone: il sisma, registrato alle ore 10:58, è stato localizzato a Cirò Marina con un ipocentro a 16 km di profondità. Alle 12:10, invece, scossa di magnitudo 2.7 in mare: epicentro nel distretto Tirreno Meridionale, ipocentro a 207 km di profondità.

L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Sicilia nel pomeriggio di oggi, domenica 16 febbraio 2020: alle 16:30 sisma di magnitudo 3.0 con epicentro a Scillato, in provincia di Palermo, e ipocentro a 2 km di profondità.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Di seguito le altre scosse registrate oggi in Italia, finora, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: all’1:17 sisma di magnitudo 2.3 a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, con ipocentro a 13 km di profondità. Tra l’1:35 e le 5:42 serie di scosse in mare, nel distrettoCosta Ionita Crotonese. La più intensa di magnitudo 2.7, all’1:44, con ipocentro a 10 km di profondità. All’1:45 sisma di magnitudo 2.9 a Cirò Marina, in provincia di Crotone, con ipocentro a 11 km di profondità. Alle 5:20 scossa di magnitudo 2.1 a Castel di Lucio, in provincia di Messina, con ipocentro a 8 km di profondità. Alle 7:59 sisma di magnitudo 2.0 a San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio di Calabria, con ipocentro a 17 km di profondità.