Terremoto oggi in Sicilia, 30 marzo 2022: scossa M 3.8 alle Isole Eolie – Dati INGV

Terremoto oggi, scossa M 3.8 alle Isole Eolie

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in mare nella serata di oggi, mercoledì 30 marzo 2022: il sisma, di magnitudo 3.8 della scala Richter, è stato localizzato nei pressi delle Isole Eolie (Messina), con ipocentro a 266 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Leni, Malfa, Santa Marina Salina e Lipari, tutti entro 20 km di distanza. Nessuna replica a seguire.

Le altre scosse di giornata

Nella giornata di oggi è stata registrata una sola altra scossa di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 della scala Richter, in Italia, finora: il sisma, di magnitudo 2.5, è stato registrato alle 8:14 a Biancavilla, in provincia di Catania, con ipocentro a 4 km di profondità. Numerose, invece, le scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0, cosiddette strumentali: la più intensa, di magnitudo 1.7, è stata registrata alle 2:35 a Vecchiano, in provincia di Pisa, con ipocentro a 8 km di profondità.

Le scosse di terremoto registrate ieri in Italia

Queste, invece, le scosse di terremoto registrate nella giornata di ieri in Italia: alle 3:48 sisma di magnitudo 4.0 nel Tirreno Meridionale, con ipocentro a 421 km di profondità; alle 7:33 scossa di magnitudo 2.5 a Temù, in provincia di Brescia, con ipocentro a 9 km di profondità; sempre in mattinata, alle 10:07, altro sisma di magnitudo 2.3 nel Tirreno Meridionale, con ipocentro a 137 km di profondità; in serata, infine, scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ai Campi Flegrei, con ipocentro a 3 km di profondità.