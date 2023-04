Terremoto oggi in Sicilia, venerdì 21 aprile 2023, forte scossa M 4.4 avvertita in provincia di Catania – Dati Ingv

Terremoto oggi in Sicilia, venerdì 21 aprile 2023, forte scossa M 4.4 avvertita in provincia di Catania

Alle ore 14:06 del pomeriggio di oggi, venerdì 21 aprile 2023, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Sicilia, con epicentro a 5 km da Aci Castello e a 10 da Catania. Ipocentro a 17 km. L’evento sismico è stato avvertito distintamente dalla popolazione, che è scesa in strada. Non risultano fortunatamente danni a persone o cose dopo le verifiche. Leggi anche: Terremoto in Italia: il momento della forte scossa all’interno di un’abitazione a Catania – VIDEO

I comuni coinvolti

Il sisma è stato localizzato nel distretto sismico costa catanese, a 5 km da Aci Castello, 8 km da Valverde e San Gregorio di Catania, 9 km da Aci Catena e Acireale, 10 km da San Giovanni la Punta, Catania, Aci Sant’Antonio, Sant’Agata li Battiati e Aci Bonaccorsi, 12 km da Tremestieri Etneo, Gravina di Catania e Viagrande, 13 km da Mascalucia, 14 km da Trecastagni, 54 km da Siracusa.

Le altre scosse registrate oggi

Nel corso della giornata di oggi, l’Ingv ha registrato solo un’altra scossa di terremoto in Italia: sisma di magnitudo 2.0 in Umbria alle 20:23. Epicentro a 5 km da Pietralunga, 9 km da Apecchio, 14 km da Piobbico, 15 km da Città di Castello e Montone, 17 km da Cantiano, 19 km da Gubbio, 20 km da Mercatello sul Metauro, 42 km a nord di Perugia, 43 km ad est di Arezzo.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, venerdì 21 aprile 2023, l’INGV ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 in Indonesia alle 12:21, ipocentro a 68 km. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.