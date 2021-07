Terremoto oggi in Toscana, 24 luglio 2021: scossa M 2.3 in provincia di Pisa – Dati INGV

Terremoto oggi, in serata scossa M 2.3 in provincia di Pisa

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Toscana nella serata di oggi, sabato 24 luglio 2021: alle 20:40 un sisma di magnitudo 2.3 della stala Richter è stato registrato a Pomarance, in provincia di Pisa, con ipocentro a 9 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro, entro 10 km di distanza, troviamo solo Castelnuovo di Val di Cecina. Leggi anche Violento terremoto di magnitudo 6.7 nelle Filippine: i dati ufficiali del sisma

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Nella giornata di oggi, finora, sono state anche registrate altre scosse di terremoto in Italia: la più intensa, nella notte, in mare. Il sisma, di magnitudo 3.9 della stala Richter, è stato localizzato alle 00:52 nel mar Tirreno Meridionale, con ipocentro a 272 km di profondità. Alle 00:10 sisma di magnitudo 2.0 a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 11 km di profondità. In serata, alle 20:52, sisma di magnitudo 2.1 a Montechiarugolo, in provincia di Parma, con ipocentro a 9 km di profondità. Leggi anche Forte terremoto di magnitudo 5.1 nettamente avvertito a Creta. I dati ufficiali

Le scosse di terremoto strumentali più intense

Oltre alle suddette scosse da segnalare anche numerose scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0 della scala Richter, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti: la più intense, di magnitudo 1.9, sono state registrate alle 00:11 a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 23 km di profondità, e alle 15:35 a Monteleone Sabino, in provincia di Rieti, con ipocentro a 10 km di profondità. Leggi anche Violento terremoto M 6.7 colpisce zona sismica: tremano le coste per centinaia di km, epicentro a Panama. Dati EMSC