Terremoto oggi Italia, 6 ottobre 2021: le ultime scosse registrate – Dati INGV

Terremoto oggi, la scossa più intensa registrata oggi in Italia

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato diverse scosse di terremoto nella giornata di oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, in Italia finora: la più intensa, di magnitudo 2.3 della scala Richter, è stata registrata alle 16:50 in mare, con epicentro nel distretto Costa Siciliana nord orientale (Messina) e ipocentro a 115 km di profondità. La scossa è stata localizzata non molto lontano dalla terraferma: il comune più vicino, Milazzo, in provincia di Messina, è a 14 km di distanza.

Le altre scosse di terremoto

Di seguito le altre scosse di terremoto registrate in Italia finora: alle 2:36 sisma di magnitudo 2.0 a Sperlinga, in provincia di Enna, con ipocentro a 6 km di profondità; alle 4:39 scossa di magnitudo 2.0 in mare, con epicentro nel distretto Tirreno Meridionale e ipocentro a 130 km di profondità; in serata, alle 20:34, altro sisma in mare: la scossa, di magnitudo 2.1, è stata localizzata sulla Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) con ipocentro a 13 km di profondità.

La scossa di terremoto strumentale più intensa

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha anche registrato numerose scosse di terremoto di magnitudo inferiore a 2.0 della scala Richter nella giornata di oggi, cosiddette strumentali perché per lo più percettibili solo tramite appositi strumenti: la più intensa, di magnitudo 1.9, è stata registrata alle 5:34 a Calite al Cornoviglio, in provincia della Spezia, con ipocentro a 9 km di profondità.