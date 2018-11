Terremoto oggi Lazio giovedì 15 novembre 2018, scossa M 3.0 provincia di Rieti – Dati Ingv

Terremoto Italia 14 novembre, le scosse registrate ieri

Alle ore 16:01, 16:15 e 22:23 di ieri, sono state registrate tre scosse di terremoto in Calabria, di magnitudo 3.4, 3.0 e 2.0 Richter, con ipocentro tra 11 e 15 chilometri di profondità. Epicentro in mare, a 10 chilometri da Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Alle ore 5:52 di ieri, sisma di magnitudo 2.0 a Zocca, in provincia di Modena, con ipocentro a 24 km. Alle ore 00:32 lieve scossa di magnitudo 2.0 ad Ussita, in provincia di Macerata, con ipocentro a 9 chilometri.

Terremoto oggi 15 novembre, le scosse nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi, 15-11-2018. Alle ore 10:02 di stamattina forte scossa M 5.0 in Grecia, epicentro in mare, ipocentro a 20 chilometri di profondità. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.