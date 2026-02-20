Meteo – Forte grandinata si è abbattuta nelle scorse ore nel Lazio, impazzano le segnalazioni con disagi: i dettagli

Tempo perturbato sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse ancora perturbate a causa del transito di un vortice depressionario che ha coinvolto soprattutto le regioni centro-meridionali, con fenomeni più concentrati lungo il medio versante adriatico e sud Italia. Non sono mancati tuttavia brevi e isolati rovesci anche grandinigeni nel Lazio, che hanno causato persino qualche disagio, come vedremo nel presente editoriale.

Miglioramento relativo in serata in un contesto ancora perturbato

Un relativo miglioramento è atteso in serata con la trasposizione del vortice depressionario verso est. Piogge e rovesci si attenueranno sul nostro Paese, esaurendosi completamente in alcune aree dello stivale. Essi andranno centrandosi principalmente al meridione, anche se non è escluso qualche rovescio residuale sull’Abruzzo, dove fiocchi continueranno a scendere fin sugli 800/900 metri. Le temperature, in questo contesto, confermeranno una diminuzione sulle regioni centro-meridionali rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Forte grandinata tra Sezze e Terracina nel Lazio

Come annunciato precedentemente, nonostante il maltempo si sia concentrato principalmente sulle regioni meridionali e sul medio versante adriatico, piogge e rovesci anche grandinigeni si sono abbattuti anche nel Lazio (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), per quanto rapidi. Una grandinata piuttosto intensa avrebbe più precisamente colpito, nel pomeriggio, le aree tra Sezze e Terracina, facendo impazzare le segnalazioni sui social.

Disagi per gli automobilisti

Stando a quanto si apprende dal sito “telegolfo.com” la grandinata sarebbe stata intensa quanto rapida tra Sezze e Terracina. Tuttavia, quanto è bastato per imbiancare in poco tempo le strade e le superfici, causando diversi disagi per gli automobilisti, alcuni dei quali sarebbero stati costretti a fermarsi a causa della scarsa visibilità e del ghiaccio. Sono da valutare eventuali danni alle coltivazioni per le aree agricole della zona, mentre per fortuna non si sono registrati danni alle persone.

