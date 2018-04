Terremoto oggi Lazio 26 aprile 2018, scossa M 2.8 ad Amatrice, in provincia di Rieti – Dati Ingv

Terremoto Lazio oggi, giovedì 26 aprile 2018, scossa di magnitudo 2.8 ad Amatrice.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato due scosse di terremoto in Italia nel corso della notte di oggi, giovedì 26 aprile 2018. Alle ore 3:06, sisma di magnitudo 2.0 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, con ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato 25 km ad est di Foligno, 51 km ad est di Perugia, 57 km a nord est di Terni.

Alle ore 3:46 di oggi, scossa di terremoto di magnitudo 2.8 ad Amatrice, in provincia di Rieti. Ipocentro a 13 chilometri di profondità. Evento localizzato 35 km a nord ovest dell’Aquila, 38 km ad ovest di Teramo, 50 km ad est di Terni. Alle ore 7:56 di stamattina, lieve sisma di magnitudo 2.2 in Sicilia, distretto costa siciliana nord orientale, epicentro a tre km da Milazzo, in provincia di Messina, ipocentro a 12 km. Alle ore 9:33, sisma M 2.0 a Claut, provincia di Pordenone, con ipocentro a 3 km. […]