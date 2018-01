Terremoto oggi Lazio 27 gennaio 2018, scossa M 2.6 in provincia di Rieti – Dati Ingv

Per quanto concerne la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 27-1-2018. Ieri sera, alle 23:47, forte sisma M 6.2 a Papua Nuova Guinea, ipocentro a 10 km. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 27 gennaio 2018 – Al Nord: Al mattino nuvolosità ad ampi tratti compatta sul Nord Ovest con piogge diffuse e neve localmente al di sotto dei 1000 metri sul settore alpino, più stabile sui rimanenti settori delle regioni settentrionali. Al pomeriggio tempo in generale miglioramento su tutti i settori con variabilità sparsa ma precipitazioni pressochè assenti. In serata nubi sparse con schiarite via via più ampie alternate al transito di innocue velature. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Centro: Al mattino cieli generalmente nuvolosi sulla Toscana con possibilità di deboli piogge lungo i settori costieri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attese maggiori aperture sulla Toscana con ampie schiarite. In serata situazione pressochè invariata con nuvolosità innocua su tutti i settori alternata a schiarite.Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da mossi a molto mossi.