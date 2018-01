Terremoto oggi Sicilia 4 gennaio 2018, scossa M 2.3 provincia di Catania – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, è stata rilevata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 in Montenegro. Il sisma di oggi 4-1-2018 localizzato sulla terraferma potrebbe aver causato molti danni alle abitazioni. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sugli eventi sismici registrati in Italia.

Previsioni meteo 4 gennaio 2018 – Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse sull’arco alpino specie settori di confine, più asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio ancora neve sui settori di confine delle Alpi, più stabile sulle altre zone con nubi sparse alternate a qualche schiarita. In serata tempo stabile sia sulle coste che sulle zone interne con nuvolosità a tratti anche compatta. Neve oltre i 1400-1800 metri. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, addensamenti anche compatti tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio deboli piogge possibili tra Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove. In serata cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.