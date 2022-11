Terremoto oggi, martedì 29 novembre 2022, scossa di magnitudo 2.7 in Toscana, epicentro in provincia di Arezzo – Dati Ingv

Terremoto oggi, martedì 29 novembre 2022, scossa di magnitudo 2.7 in Toscana, epicentro in provincia di Arezzo

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Toscana alle ore 1:13 della notte di oggi, martedì 29 novembre 2022. Epicentro a Talla, in provincia di Arezzo, ipocentro a 4 chilometri di profondità. Non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 3 km da Talla, 5 km da Castel Focognano, 6 km da Ortignano Raggiolo, 8 km da Bibbiena, 9 km da Chitignano, 10 km da Subbiano e Capolona, 11 km da Poppi e Castiglion Fibocchi, 13 km da Loro Ciuffenna, 14 km da Castel San Niccolò, 15 km da Laterina e Chiusi della Verna, 17 km da Caprese Michelangelo, 20 km da Arezzo, 45 km da Firenze, 50 km da Siena e Scandicci.

La scossa più intensa di ieri

Nella giornata di ieri, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato diverse scosse di terremoto in Italia, la più intensa, di magnitudo 3.1, alle ore 19:42, sul mar Tirreno meridionale, ipocentro a 191 chilometri di profondità. Evento localizzato a 57 km da Lamezia Terme, 64 km da Cosenza, 81 km da Catanzaro, 85 km da Messina, 94 km da Reggio Calabria.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, martedì 29 novembre 2022, l’Ingv non ha rilevato forti scosse di terremoto al’estero di magnitudo pari o superiore a 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.