Terremoto oggi, mercoledì 23 novembre 2022, intensa scossa M 3.6 nelle Marche, epicentro sulla costa pesarese – Dati Ingv

Terremoto oggi, mercoledì 23 novembre 2022, intensa scossa M 3.6 nelle Marche, epicentro sulla costa pesarese

Prosegue ancora lo sciame sismico di scosse di terremoto nelle Marche, sulla costa marchigiana pesarese e anconetana. Alle ore 2:59 di oggi, mercoledì 23 novembre 2022, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un’intensa scossa di magnitudo 3.6 nel distretto sismico costa marchigiana pesarese. Ipocentro a 10 chilometri di profondità, a 22 chilometri dalla città di Fano.

Lo sciame sismico

L’Ingv ha registrato anche un’altra scossa di terremoto oggi nelle Marche, di magnitudo 2.3 alle ore 3:03, ipocentro a 9 km, epicentro sempre sulla costa pesarese. Lo sciame sismico è iniziato da mercoledì 9 novembre 2022, dopo il forte terremoto di magnitudo 5.7 che ha interessato la zona. Da quel momento sono state registrate molte altre scosse di assestamento, tutte di magnitudo inferiore, più o meno intense.

Le scosse registrate ieri

Nel corso della giornata di ieri, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato solo alcune scosse di lieve intensità nelle Marche, tutte di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.1 Richter. Tutte le scosse non sono state avvertite dalla popolazione, data la magnitudo contenuta e visto che sono state localizzate in mare, sulle coste marchigiane pesarese e anconetana.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, mercoledì 22 novembre 2022, l’Ingv ha registrato un forte terremoto di magnitudo 6.1 in Turchia, alle ore 2:08, ipocentro a 10 km di profondità. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.