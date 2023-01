Terremoto nelle Marche oggi, mercoledì 25 gennaio 2023: scossa M 2.5 in provincia di Macerata | Dati INGV

Tutte le scosse di terremoto rilevate in Italia oggi, mercoledì 25 gennaio 2023

Trema la terra nelle Marche! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 6.10 di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a Fiordimonte, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 8 chilometri. Il sisma, da cui non sono scaturite conseguenze, ha avuto luogo a 33 km da Foligno, 55 km da Perugia e 63 km da Terni. Ecco i comuni più vicini all’epicentro: Fiastra (5 km da Fiordimonte), Pieve Torina (5 km), Pievebovigliana (5 km) e Acquacanina (6 km).

Le altre scosse

Alle ore 1.34 di oggi, 25-1-2023, l’INGV ha registrato anche un lieve sisma di magnitudo 2.2 a Cesenatico (in provincia di Forlì-Cesena), ipocentro profondo 18 chilometri, evento sismico avvenuto a 11 km da Cesena, 23 km da Rimini, 25 km da Forlì e 27 km da Ravenna. Più tardi, alle ore 5.04, scossa di magnitudo 2.2 nel Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 10 km di profondità e sisma avvenuto a 83 km da Cosenza.

La scossa più intensa di ieri

La scossa di terremoto più intensa rilevata in Italia ieri, martedì 24 gennaio 2023, è quella di magnitudo 3.0 al largo del Mar Tirreno Meridionale con ipocentro a 277 chilometri di profondità: evento sismico avvenuto alle ore 19.41 a 84 km da Cosenza e 95 km da Lamezia Terme.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, l’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.