Terremoto oggi Sicilia, 16 luglio 2020, scossa M 3.4 avvertita in provincia di Messina – Dati Ingv

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 in Sicilia alle ore 12:16 di oggi, giovedì 16 luglio 2020. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale, anche se non si segnalano per fortuna danni a persone o cose, anche a causa della magnitudo non elevata della scossa. Il sisma ha avuto epicentro a Capizzi, comune siciliano situato in provincia di Messina. Ipocentro superficiale, a 5 chilometri di profondità, in linea con le caratteristiche della faglia in questione. Nel paragrafo successivo trovate i comuni più vicini all’epicentro.

I comuni interessati dalla scossa

L’Ingv ha localizzato il terremoto a 5 km da Capizzi, 9 km da Cerami, 10 km da Mistretta, 11 km da Castel di Lucio, 12 km da Sperlinga e Nicosia, 15 km da Reitano, 17 km da Pettineo e Troina, 18 km da Motta d’Affermo, 19 km da Gagliano Castelferrato, Caronia e Santo Stefano di Camastra, 52 km a nord est di Caltanissetta, 70 km a nord ovest di Catania, 71 km ad ovest di Acireale, 84 km ad est di Bagheria, 89 km a nord di Gela, 96 km a nord est di Agrigento, 97 km ad est di Palermo. Stamattina è stata registrata anche un’altra scossa sempre in Sicilia, ma in provincia di Catania.

Terremoto oggi Sicilia, 16 luglio 2020, scossa anche in provincia di Catania

Scossa di terremoto di magnitudo 2.7 registrata in Sicilia dall’Ingv alle ore 8:28 di oggi, giovedì 16 luglio 2020. Epicentro a Maletto, in provincia di Catania. Ipocentro a 31 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Maletto e Maniace, 8 km da Randazzo, 9 km da Bronte, 11 km da Santa Domenica Vittoria, 13 km da Cesarò, 14 km da San Teodoro e Floresta, 15 km da Roccella Valdemone, 17 km da Moio Alcantara, 18 km da Malvagna, 19 km da Tortorici, 39 km a nord ovest di Acireale, 45 km a nord ovest di Catania. Alle ore 10:17 registrata una scossa in mare, M 3.0 Tirreno meridionale, ipocentro a 306 km di profondità. Evento localizzato 99 km a nord ovest di Messina.