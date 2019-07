Terremoto in Sicilia oggi, 19 luglio 2019: scossa M 2.3 in provincia di Agrigento | Dati INGV

Terremoto Calabria 18 luglio 2019, sisma M 2.1 in provincia di Reggio Calabria

Alle ore 9:57 di ieri l’INGV ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.1 a Sant’Alessio in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, 12 km ad est di Reggio Calabria.

Terremoto Abruzzo 18 luglio 2019, scossa M 2.2 a Teramo

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Abruzzo alle ore 6:20 di ieri. Epicentro localizzato a Teramo, con ipocentro alla profondità di 23 chilometri. Il sisma si è verificato ad un km da Teramo, 3 km da Torricella Sicura, 7 km da Campli, 8 km da Basciano, 9 km da Canzano, 10 km da Penna Sant’Andrea, Castellalto e Montorio al Vomano, 12 km da Cermignano e Civitella del Tronto, 13 km da Bellante, 14 km da Castel Castagna, Tossicia, Colledara e Rocca Santa Maria, 41 km ad ovest di Montesilvano, 42 km a nord est di L’Aquila, 48 km ad ovest di Pescara, 52 km a nord ovest di Chieti, 87 km ad est di Terni, 87 km ad est di Foligno.