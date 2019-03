Terremoto oggi Veneto, martedì 19 marzo 2019: scossa M 2.4 in provincia di Belluno. Dati Ingv

Terremoto oggi 19 marzo 2019

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto in Italia tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, martedì 19 marzo 2019: alle 17:24 sisma di magnitudo 2.0 a Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, con ipocentro a 10 km di profondità; alle 19:17 scossa di magnitudo 2.3 con epicentro a Comano, in provincia di Massa Carrata, e ipocentro a 63 km di profondità. Alle 19:41 sisma di magnitudo 2.5 in mare: epicentro nel distretto Costa Cilentana (Salerno), ipocentro a 8 km di profondità.

Terremoto Veneto oggi, martedì 19 marzo 2019

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 marzo 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Veneto: alle ore 14:38 sisma di magnitudo 2.4 con epicentro a Ospitale di Cadore, in provincia di Belluno, e ipocentro a 8 km di profondità.

Terremoto oggi 19 marzo 2019, scosse in mare

Alle 9:51 scossa M 2.7 mar Ionio meridionale. Epicentro al largo, 81 km a sud est di Reggio Calabria, 82 km ad est di Acireale, 82 km a nord est di Siracusa, 87 km ad est di Catania, 93 km a sud est di Messina. Alle ore 7:42 di stsmattina lieve sisma M 2.1 Tirreno meridionale. Epicentro in mare aperto, 86 km a nord est di Bagheria, 91 km a nord est di Palermo, ipocentro a 17 km. Alle ore 3:44 della notte di oggi, scossa di terremoto di magnitudo 2.4 registrata al confine tra Svizzera ed Italia. Epicentro localizzato 93 chilometri a nord di Como, 98 chilometri a nord est di Varese. Ipocentro a 14 chilometri di profondità.

Terremoto Sicilia oggi, martedì 19 marzo 2019

L’Istituto nazionale di geosifica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Sicilia alle ore 1:30 di oggi, martedì 19 marzo 2019. Epicentro a Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Ipocentro a 3 chilometri di porofondità. Evento localizzato a 4 km da Zafferana Etnea, 5 km da Milo, 7 km da Santa Venerina, 8 km da Sant’Alfio, 10 km da Pedara e Trecastagni, 11 km da Giarre, Nicolosi e Viagrande, 13 km da Aci Sant’Antonio, Riposto, Mascali e Aci Bonaccorsi, 14 km da Aci Catena, Ragalna e Acireale, 23 chilometri a nord di Catania, 68 km a sud ovest di Reggio Calabria, 69 km a sud ovest di Messina, 75 km a nord di Siracusa.