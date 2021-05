Terremoto oggi Umbria, 15 maggio 2021: intensa scossa M 4.0 avvertita a Gubbio, in provincia di Perugia – Dati Ingv

Terremoto oggi Umbria, 15 maggio 2021: scossa M 4.0 avvertita a Gubbio, in provincia di Perugia – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 a Gubbio, in Umbria, alle ore 9:56 di oggi, sabato 15 maggio 2021. Il sisma è stato ben avvertito dalla popolazione in molti paesi dell’Umbria, ma anche delle Marche, in base alle segnalazioni. Epicentro localizzato a Gubbio, in provincia di Perugia, ipocentri profondo 10 km. Replica M 3.1 alle 10:07, con ipocentro sempre a 10 km di profondità. Leggi anche: Violento terremoto di magnitudo 6.7 avvertito in Indonesia: i dati ufficiali del sisma

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 2 km da Gubbio, 9 km da Scheggia e Pascelupo, 12 km da Costacciaro, 13 km da Cantiano, 14 km da Pietralunga, 15 km da Sigillo, 18 km da Fossato di Vico, 20 km da Montone, 32 km a nord est di Perugia, 47 km a nord di Foligno, 57 km ad est di Arezzo, 64 km a sud ovest di Fano, 66 km a sud ovest di Pesaro, 77 km a sud di Rimini. TERREMOTO MAR ADRIATICO, MELETTI (INGV): RISCHIO DI ALTRE SCOSSE, POSSIBILE TSUNAMI SE…”

Scossa avvertita in Toscana

Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 registrata dall?Ingv in Toscana alle ore 2:10 di oggi. Epicentro a San Godenzo, in provincia di Firenze. Ipocentro profondo 8 chilometri. Non sono state registrate repliche di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Evento localizzato ad 1 km da San Godenzo, 9 km da Dicomano, 10 km da Londa, 13 km da Vicchio e Premilcuore, 16 km da Marradi, Rufina e Portico e San Benedetto, 35 km a nord est di Firenze, 41 km ad est di Scandicci. Leggi anche: Terremoto di magnitudo 3.4 nello Stretto di Gibilterra: scossa nettamente avvertita. I dati ufficiali EMSC

