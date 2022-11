Terremoto oggi, venerdì 18 novembre 2022, scossa di magnitudo 2.6 nelle Marche, epicentro costa pesarese – Dati Ingv

Terremoto oggi, venerdì 18 novembre 2022, scossa di magnitudo 2.6 nelle Marche, epicentro costa pesarese

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato altre scosse di terremoto nelle Marche nel corso della notte di oggi, venerdì 18 novembre 2022. L’evento sismico più intenso ha raggiunto magnitudo 2.6 Richter, alle ore 00:51. Epicentro sulla costa marchigiana pesarese, ipocentro ad 8 km di profondità. Prosegue lo sciame sismico nella zona, dopo il forte terremoto M 5.7 del 9/11.

Lo sciame sismico

Prosegue ancora lo sciame sismico di scosse di terremoto nelle Marche dopo il forte evento di magnitudo 5.7 del 9 novembre 2022. Nel corso della giornata odierna sono state registrate una serie di scosse di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.6 Richter, tutte sulla costa marchigiana pesarese. Si tratta di tutti eventi sismici di lieve intensità. Mercoledì 16, alle ore 9:57 l’ultima scossa di magnitudo superiore a 3 nella zona (M 3.2).

Le altre scosse registrate oggi

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato al momento anche un’altra scossa di terremoto in Italia oggi, oltre allo sciame sismico nelle Marche: alle ore 2:26 scossa M 2.0 a San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da San Giuliano del Sannio, Cercepiccola, Mirabello Sannitico e Vinchiaturo, 6 km da Ferrazzano, 8 km da Campobasso.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, venerdì 18 novembre 2022, l’INGV all’estero non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.