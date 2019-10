Terremoto profondo poco fa: i dati ufficiali emessi dall’INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in mare nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019: alle 16:11 sisma di magnitudo 2.9 della scala Richter con epicentro nel distretto Costa Siciliana nord orientale (Messina) e ipocentro a 198 km di profondità.

Terremoto in mare, i comuni nei pressi dell’epicentro

La scossa di terremoto registrata quest’oggi in mare ha un ipocentro molto profondo, per questo motivo non è stata avvertita dalla popolazione. I comuni più vicini all’epicentro sono Milazzo, Oliveri, Terme Vigliatore, Falcone e Patti, tutti in provincia di Messina ed entro i 20 km di distanza.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una sola altra scossa di terremoto di magnitudo uguale o superiore a 2.0 nella giornata di oggi in Italia, in Veneto: alle 13:27 sisma di magnitudo 2.6 con epicentro a Quero Vas, in provincia di Bellino, con ipocentro a 9 km di profondità.