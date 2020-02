Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione: tantissime segnalazioni, zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa nettamente avvertita in provincia di Palermo

Nella giornata di oggi, lunedì 17 febbraio 2020, alle ore 01:43, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Sicilia, esattamente a Scillato, in provincia di Palermo, con ipocentro ad 1 chilometri di profondità. Il terremoto in questione, molto superficiale, è stato avvertito dalla popolazione locale ed è stato localizzato a 42 chilometri a nord di Caltanissetta, a 44 chilometri a sud-est di Bagheria, a 58 chilometri a sud-est di Palermo e a 68 chilometri a nord-est di Agrigento.

Terremoto, scossa in provincia di Enna

Nella nottata di oggi, lunedì 17 febbraio 2020, alle ore 00:46, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.2 in Sicilia, esattamente a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 25 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato localizzato a 50 chilometri a nord-ovest di Catania, a 52 chilometri ad ovest di Acireale, a 54 chilometri a nord-est di Caltanissetta e a 81 chilometri a nord-est di Gela.

Terremoto, ieri sera scossa in provincia di Enna

Nella serata di ieri, domenica 16 febbraio 2020, alle ore 22:26, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia, esattamente ad Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, con ipocentro a 30 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 52 chilometri a nord-est di Caltanissetta, a 54 chilometri a nord-ovest di Catania, a 56 chilometri ad ovest di Acireale e a 81 chilometri a nord-est di Gela.