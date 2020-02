Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione poco fa: tremano oltre 800.000 persone, tantissime segnalazioni. Città colpite e dati ufficiali del sisma in Spagna

Nella giornata di oggi, dunque, alle 12:37 (ora locale), si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Spagna, con ipocentro a 0 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 38 chilometri a sud-est di Peniscola (Spagna, 6.100 abitanti), a 71 chilometri ad est di Castellò de la Plana (Spagna, 181.000 abitanti), a 125 chilometri a nord-est di Valencia (Spagna, 815.000 abitanti) e a 180 chilometri a sud-ovest di Barcellona (1.622.000 abitanti, Spagna).

Nella mattinata di oggi, domenica 23 febbraio 2020, alle ore 05:01, si è verificato un sisma di magnitudo 2.8 nel distretto Costa Siracusana (Siracusa) , con ipocentro a 13 chilometri di profondità. Il terremoto in caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 33 chilometri a sud-est di Siracusa, a 77 chilometri ad est di Modica, a 79 chilometri ad est di Ragusa e a 81 chilometri a sud-est di Catania.

Terremoto, ieri intensa scossa a Reggio Emilia

Nella giornata di ieri, sabato 22 febbraio 2020, alle ore 14:31, si è verificata una intensa scossa di terremoto in Emilia-Romagna di magnitudo 3.4 a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, con ipocentro a 6 chilometri di profondità. La scossa di terremoto in questo caso è stata localizzata a 8 chilometri ad ovest di Carpi, a 14 chilometri a nord-est di Reggio Emilia, a 18 chilometri a nord-ovest di Modena e a 36 chilometri ad est di Parma.