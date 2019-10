Tragico crollo in Colombia: ci sono feriti e persone rimaste intrappolate sotto le macerie – VIDEO

Il tragico crollo è avvenuto a Medellin, in Colombia: una persona è dispersa, quattro persone sono state estratte vive

E’ emergenza a Medellin in Colombia dove è stata sfiorata la tragedia a causa del crollo del tetto di un magazzino di materiale riciclabile seppellendo sotto le macerie cinque persone. Dopo l’intervento dei soccorsi, sono stati estratti tre feriti mentre una quarta persona è riuscita ad uscire miracolosamente illesa.

Il crollo avvenuto nel quartiere di Lovanio

Si teme invece per la quinta persona che è rimasta ancora sotto le macerie e di cui non si conosce ancora il destino. Il tragico crollo si è verificato nel quartiere di Lovanio, in un magazzino in cui stavano lavorando cinque persone prima che si verificasse il collasso della struttura sovrastante.

La cantina costruita su diversi livelli

Il vicedirettore della gestione dei rischi di Medellin, Diego Moreno, ha spiegato che la cantina era costruita su diversi livelli e che la caduta di una delle piastrelle ha comportato il collasso della struttura che evidentemente aveva una struttura tutt’altro che solida.