Violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.0 poco fa: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Cina

Terremoto, violenta scossa in Cina Nella giornata di oggi, domenica 19 gennaio 2020, la terra ha tremato con grande intensità in Cina. Alle ore 19:27 (ora locale, infatti), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 nel sud di Xinjiang, in Cina, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Terremoto, violenta scossa in Cina: le città più vicine al sisma Nella giornata di oggi, dunque, esattamente alle ore 19:27 (ora locale), si è verificata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.1 in Cina. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 108 chilometri a nord-est di Kashi (Cina, 275.000 abitanti), a 185 chilometri a sud-est di At.Bashi (Kirghizistan, 15.300 abitanti), a 201 chilometri a sud-est di Naryn (Kirghizistan, 15.300 abitanti) e a 379 chilometri a sud di Almaty (Kirghizistan, 2.001.000 abitanti). Terremoto, scossa in provincia di Alessandria Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica italian in relazione alla giornata di oggi, domenica 19 gennaio 2020. In tal senso, alle ore 08:59, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 a Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria, con ipocentro a 36 chilometri di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 36 chilometri a nord di Genova, a 36 chilometri a sud-est di Alessandria, a 53 chilometri a sud di Pavia e a 62 chilometri a nord-est di Savona.

Terremoto, scossa nettamente avvertita in provincia di Cuneo In mattinata, alle ore 06:22, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Piemonte, esattamente a Neive, in provincia di Cuneo, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato avvertito nettamente dalla popolazione ed è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 22 chilometri a sud-ovest di Asti, a 46 chilometri a sud-est di Moncalieri, a 46 chilometri ad ovest di Alessandria e a 52 chilometri a sud-est di Torino.

Terremoto, ieri scossa in provincia de L’Aquila Nella serata di ieri, sabato 18 gennaio 2020, alle ore 21:52, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Abruzzo, esattamente a Balsorano, in provincia de L’Aquila, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. Il sisma in questione a 65 chilometri a sud de L’Aquila, a 67 chilometri a nord-est di Latina, a 69 chilometri ad est di Velletri e a 69 chilometri ad est di Tivoli.