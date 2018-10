La Protezione Civile emana l’allerta meteo rossa per il Veneto. Criticità moderata anche in Trentino Alto Adige, Lombardia ed Emilia.



ALLERTA METEO della Protezione Civile: criticità specie in Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia ed Emilia – 27 ottobre 2018 – La perturbazione autunnale annunciata ampiamente nei giorni scorsi è arrivata sull’Italia in questo inizio di weekend, con la Protezione Civile che ha emanato proprio per quest’oggi, sabato 27 ottobre, un’allerta meteo. In particolare il maltempo interesserà, secondo le ultime previsioni meteo, il Nord Italia e il Tirreno: sono attesi acquazzoni e temporali che localmente potrebbero assumere anche carattere di nubifragio, mentre qualche fiocco di neve arriverà sulle Alpi ma a quote medio alte. Allerta meteo rossa soprattutto sul Veneto, specie sulle zone del Piave pedemontano e dell’Alto Piave, dove la criticità è elevata per rischio idrogeologico. Criticità moderata per rischio idraulico soprattutto su Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo idraulico di Milano come anche su Piave pedemontano e Alto Piave. Allerta arancione per rischio temporali su Bacini emiliani occidentali e Bacini emiliani centrali, mentre sarà allerta arancione per rischio idrogeologico ancora su Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Media-bassa Valtellina e Alta Valtellina per quello che riguarda la Lombardia e su Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone per il Veneto, così come sul Trentino Alto Adige. Non è finita qui perché la Protezione Civile ha emanato l’allerta meteo gialla anche per Liguria, dove sono attesi temporali intensi anche domani, Piemonte, Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo. […]