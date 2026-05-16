Meteo domani 17 maggio: deciso miglioramento del tempo, più sole e isolati temporali pomeridiani

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio poche variazioni con tempo stabile e nuvolosità irregolare, isolati fenomeni sul Molise. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o localmente molto mossi.