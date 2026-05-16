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Meteo domani 17 maggio: deciso miglioramento del tempo, più sole e isolati temporali pomeridiani

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 17 maggio 2026: perturbazione che si allontana verso i Balcani e tempo in generale miglioramento, solo residui temporali pomeridiani

Meteo domani 17 maggio: deciso miglioramento del tempo, più sole e isolati temporali pomeridiani
Previsioni meteo in Italia per domani 17 maggio 2026

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria che si muove tra Atlantico e Isole Britanniche con minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa, con correnti umide che raggiungono anche l’Europa centro-occidentale e lambiscono il Mediterraneo. Alta pressione che prova a rimontare dall’Atlantico verso la Penisola Iberica con massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Goccia fredda in allontanamento verso est sui Balcani.

Previsioni meteo per domani, 17 maggio

Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con possibilità di isolati fenomeni su Alpi occidentali e Appennino settentrionale, più asciutto altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 maggio

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui settori interni con locali acquazzoni, più asciutto altrove. In serata e nella notte tempo stabile ovunque con nubi sparse alternate a schiarite sempre più ampie. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio poche variazioni con tempo stabile e nuvolosità irregolare, isolati fenomeni sul Molise. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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