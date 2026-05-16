Meteo domani 17 maggio: deciso miglioramento del tempo, più sole e isolati temporali pomeridiani

Situazione sinottica europea
Circolazione depressionaria che si muove tra Atlantico e Isole Britanniche con minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa, con correnti umide che raggiungono anche l’Europa centro-occidentale e lambiscono il Mediterraneo. Alta pressione che prova a rimontare dall’Atlantico verso la Penisola Iberica con massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Goccia fredda in allontanamento verso est sui Balcani.
Previsioni meteo per domani, 17 maggio
Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con possibilità di isolati fenomeni su Alpi occidentali e Appennino settentrionale, più asciutto altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 17 maggio
Al Centro: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui settori interni con locali acquazzoni, più asciutto altrove. In serata e nella notte tempo stabile ovunque con nubi sparse alternate a schiarite sempre più ampie. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 17 maggio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio poche variazioni con tempo stabile e nuvolosità irregolare, isolati fenomeni sul Molise. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o localmente molto mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.