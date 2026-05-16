Meteo – Forte maltempo in Italia: una tromba d’aria si è abbattuta nel brindisino, i dettagli

Centro-sud flagellato dal maltempo, tempo migliore al nord

A differenza di quanto riscontrato negli scorsi giorni, le condizioni meteo sono quest’oggi apparse perturbate soprattutto sulle regioni centro-meridionali, con piogge, temporali e occasionali grandinate localmente anche intensi. Tempo migliore invece si è registrato al nord, specie al nordovest, dove sono avanzate ampie schiarite. Qualche rovescio o temporale si è comunque azionato sulle Alpi nordorientali e sull’Emilia Romagna, con temperature che, in questo contesto, hanno subìto un’ulteriore diminuzione al centro-sud, al netto di un primo aumento sulle regioni nordoccidentali.

Tempo in miglioramento nelle prossime ore

Le condizioni meteo tuttavia appaiono già in questo momento in miglioramento, con l’esaurimento graduale della fenomenologia, un trend che verrà confermato anche nel corso delle prossime ore. Pertanto, in serata, il tempo risulterà in larghissima parte stabile e asciutto, con qualche isolato e residuale rovescio insistente su alcuni settori dello stivale (scopri quali). Le temperature, in questo contesto, non subiranno mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Forte maltempo in Puglia nelle scorse ore, tromba d’aria nel brindisino

Tra le regioni più duramente colpite dal maltempo nel corso delle ore precedenti vi è la Puglia, alle prese con piogge e temporali localmente anche intensi. Tra le notizie più rilevanti di giornata, una tromba d’aria che si è abbattuta in provincia di Brindisi (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI BRINDISI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) che, per fortuna, non sembra aver provocato danni a persone e, pare, nemmeno a cose, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Chiusa la Strada Provinciale tra Ostuni e San Michele Salentino per un albero caduto

Stando a quanto si apprende dal sito “brindisireport.it” la tromba d’aria sarebbe passata tra Ostuni e San Michele Salentino, nel brindisino, provocando la caduta di un albero. Per fortuna, sul posto, non transitava in quel momento nessun veicolo. Sul posto, per la rimozione della pianta, sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno chiuso temporaneamente la Strada Provinciale che collega le due località, per poter eseguire le operazioni in sicurezza.

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