Alluvione a Maiorca con 2 morti e diversi dispersi. Si contano i danni.

Alluvione alle Baleari, Maiorca l’ isola più colpita con 2 morti e numerosi dispersi a Sant Llorenç des Cardassar – 10 Ottobre 2018 – Maltempo nel Mediterraneo occidentale dove l’ azione di una bassa pressione di matrice Atlantica trova ambiente favorevole con le temperature delle acque marine superiori alla norma. Piogge, temporali e vento forte nella giornata di ieri, Martedì 9 Ottobre, hanno colpito le Baleari e in particolar modo l’ isola di Maiorca, apportando numerosi disagi. A Sant Llorenç des Cardassar sono caduti 220mm di pioggia in poche ore per forti temporali, travolte decine di auto dalla furia delle acque, al momento si contano due morti accertati e 20 dispersi mentre altre 50 persone sono state salvate dagli agenti della Guardia Civil. Il maltempo potrebbe ora interessare alcune regioni d’ Italia, Sardegna, Piemonte e Liguria saranno le regioni più interessate dall’ avvicinamento della depressione responsabile delle alluvioni a Maiorca. […]