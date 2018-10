Oltre 300 millimetri di pioggia caduti dal 2 al 5 Ottobre sui settori ionici della Calabria.

Alluvione Calabria 2018: caduti oltre 300 millimetri di pioggia dal 2 al 5 Ottobre – 8 Ottobre 2018 – Tra gli ultimi giorni del mese di Settembre e i primi giorni del mese di Ottobre la situazione meteo sul bacino del Mediterraneo è cambiata sensibilmente con una serie di depressioni in formazione a causa principalmente delle alte temperature della superficie del mare, energia necessaria per la formazione e il rifornimento continuo dei cicloni. Negli ultimi giorni di settembre è stato il turno della Grecia e Turchia con l’ Italia solo sfiorata per pochi chilometri, nei primi giorni del mese di Ottobre invece Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia colpite in pieno da una depressione in azione sul mar Tirreno, Sicilia e coste africane e in grado di richiamare imponenti masse di aria umida da quadranti meridionali. I settori orientali della Sardegna e i settori ionici della Sicilia prima, poi della Calabria, sono stati bersagliati dalle piogge per diversi giorni di fila con accumuli localmente superiori i 300 millimetri di pioggia.[…]