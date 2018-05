Analisi modelli GFS00Z: breve tregua grazie all’anticiclone, ma maltempo e temporali sono di nuovo in agguato. L’emissione di questa mattina al dettaglio

Analisi modelli GFS00Z: breve tregua grazie all’anticiclone, ma maltempo e temporali sono di nuovo in agguato – L’emissione odierna del modello matematico Gfs conferma un quadro evolutivo volto ad un generale miglioramento nei prossimi giorni, specie tra domani e sabato quando salvo locali temporali al pomeriggio lungo i rilievi, i cieli si presenteranno con maggiori schiarite rispetto all’inizio di questa settimana. L’allungamento verso la sede europea del lobo canadese del vortice polare determinerà, tuttavia, un nuovo ingresso di aria atlantica verso la nostra Penisola favorendo così il ritorno del maltempo pronunciato dapprima al Centro-Nord e successivamente sulle regioni meridionali. L’isolamento di un nocciolo di aria più fredda in quota e la formazione di un relativo minimo depressionario andranno ad influenzare quindi il tempo sin dalle prime ore di domenica, così come per gran parte della prossima settimana, confermando un generale trend al maltempo e all’instabilità per i giorni a seguire.