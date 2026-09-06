Meteo – Affondo perturbato con maltempo e crollo delle temperature da metà settimana

Tempo estivo sino ad inizio settimana

Un campo d’alta pressione sul bacino del Mediterraneo, alimentato da masse d’aria molto calde per il periodo in risalita dal nord Africa, garantirà condizioni meteo estive sull’Italia sino all’inizio della prossima settimana. Atteso infatti tanto sole e temperature elevate che si prolungheranno sino alla giornata di martedì 8 settembre.

Affondo perturbato con fine del caldo da metà settimana?

Alta pressione in ritiro verso ovest favorirà la discesa di una saccatura sul centro Europa per martedì 8 settembre, andando successivamente ad interessare anche il Mediterraneo centro-settentrionale. In tal modo è atteso un peggioramento del tempo anche sull’Italia da mercoledì 9 settembre con maltempo e l’ingresso di correnti più fresche atlantiche, responsabili di un calo termico sensibile con fine del caldo intenso.

Mercoledì 9 maltempo al nord e parte del centro, poi anche al sud?

Saccatura che inizierà a far sentire i suoi effetti nella giornata di mercoledì al nord e parte del centro con piogge e temporali localmente anche intensi. Primo calo termico consistente, mentre al sud e Sicilia insisterà il caldo e la stabilità. Saccatura che potrebbe scivolare anche verso il sud nella giornata di giovedì quando il maltempo potrebbe interessare le regioni centro-meridionali con fenomeni localmente intensi. Le temperature si porteranno vicine alle medie del periodo con fine del caldo anomalo. A seguire non si esclude il passaggio di nuovi impulsi instabili, ma da confermare.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.