Meteo – Caldo anomalo con i giorni contati, atteso un crollo delle temperature

Caldo ancora intenso con punte di oltre +35°C
Dopo i record mensili registrati nella giornata di venerdì 4 settembre nelle stazioni meteorologiche di Milano Linate con +34.7°C, Piacenza San Damiano con +35.8°C e Bologna Borgo Panigale con +35.8°C, nella giornata di sabato 5 settembre è stato battuto il record di Torino Caselle con +33.4°C, Cervia con +35.6°C, e nuovamente a Piacenza San Damiano con ben +37.4°C. Caldo ancora intenso per il periodo anche nella giornata odierna con punte massime che toccheranno i +36/+38°C su Basilicata, tarantino, Toscana, Sicilia e sud Sardegna, mentre i +34/+36°C sull’Emilia-Romagna, Umbria e Calabria. Bel tempo e caldo che insisteranno anche ad avvio di settimana.
Temperature elevate sino a martedì
Tempo estivo e caldo anomalo per il periodo con i giorni contati. Previste temperature elevate sino a martedì 8 settembre, quando al centro-nord sono attesi valori massimi ancora sino a +34/+36°C con punte di +37°C sull’Emilia e zone interne tra Toscana ed Umbria e picchi sino a +37/+38°C sul nord della Puglia e zone interne di Sicilia e sud Sardegna.
Da mercoledì crollo delle temperature a partire dal nord, poi anche al centro-sud
Fase di maltempo attesa mercoledì sul nord e parte del centro, determinando un crollo delle temperature con valori massimi non oltre i +24/+26°C sulle regioni settentrionali, fatta eccezione per l’Emilia dove si potranno ancora raggiungere i +30°C. Primo calo anche al centro, specie su Toscana ed Umbria, ancora caldo intenso al sud. Giovedì ulteriore calo al nord con valori massimi sul Triveneto al di sotto dei +25°C, mentre al centro e Sardegna i valori si attesteranno mediamente attorno ai +26/+28°C. Venerdì aria fresca in estensione anche al sud e Sicilia con fine del caldo e temperature in linea con il periodo.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.