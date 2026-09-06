Meteo – Caldo anomalo con i giorni contati, atteso un crollo delle temperature

Caldo ancora intenso con punte di oltre +35°C

Dopo i record mensili registrati nella giornata di venerdì 4 settembre nelle stazioni meteorologiche di Milano Linate con +34.7°C, Piacenza San Damiano con +35.8°C e Bologna Borgo Panigale con +35.8°C, nella giornata di sabato 5 settembre è stato battuto il record di Torino Caselle con +33.4°C, Cervia con +35.6°C, e nuovamente a Piacenza San Damiano con ben +37.4°C. Caldo ancora intenso per il periodo anche nella giornata odierna con punte massime che toccheranno i +36/+38°C su Basilicata, tarantino, Toscana, Sicilia e sud Sardegna, mentre i +34/+36°C sull’Emilia-Romagna, Umbria e Calabria. Bel tempo e caldo che insisteranno anche ad avvio di settimana.

Temperature elevate sino a martedì

Tempo estivo e caldo anomalo per il periodo con i giorni contati. Previste temperature elevate sino a martedì 8 settembre, quando al centro-nord sono attesi valori massimi ancora sino a +34/+36°C con punte di +37°C sull’Emilia e zone interne tra Toscana ed Umbria e picchi sino a +37/+38°C sul nord della Puglia e zone interne di Sicilia e sud Sardegna.

Da mercoledì crollo delle temperature a partire dal nord, poi anche al centro-sud

Fase di maltempo attesa mercoledì sul nord e parte del centro, determinando un crollo delle temperature con valori massimi non oltre i +24/+26°C sulle regioni settentrionali, fatta eccezione per l’Emilia dove si potranno ancora raggiungere i +30°C. Primo calo anche al centro, specie su Toscana ed Umbria, ancora caldo intenso al sud. Giovedì ulteriore calo al nord con valori massimi sul Triveneto al di sotto dei +25°C, mentre al centro e Sardegna i valori si attesteranno mediamente attorno ai +26/+28°C. Venerdì aria fresca in estensione anche al sud e Sicilia con fine del caldo e temperature in linea con il periodo.

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