Anticiclone di breve durata: nuova ‘’rottura’’ attesa nella prossima settimana, il maltempo non darà tregua – Il pattern climatico che si sta instaurando sulla nostra Penisola, almeno in questi inizi del mese di aprile, sembra voler proseguire sulla falsa riga di marzo. Frequenti episodi instabili, temperature localmente al di sotto della media del periodo e maltempo diffuso su quasi tutta la nostra Penisola. E’ il quadro più o meno atteso già per la prossima settimana, quando masse di aria atlantica tenderanno a scalzare l’anticiclone che attualmente staziona sul Mediterraneo portando una breve fase di tempo più asciutto e clima gradevole nelle ore centrali del giorno. La giornata di lunedì sarà dunque caratterizzata da intense piogge su gran parte d’Italia con fenomeni che potranno risultare anche a carattere temporalesco su alcuni settori di Liguria, Toscana, Lazio e Triveneto. E così per gran parte dei giorni a seguire quando solamente i settori ionici delle regioni meridionali potranno essere risparmiate dal maltempo.