Avviso maltempo prossime ore: raffica di temporali e nubifragi da nord a sud. Queste le zone ad alto rischio – Violentissima perturbazione arrivata sull’Italia con piogge, temporali e grandinate su moltissime regioni italiane. Al nord situazione difficile tra bellunese ed Alto Adige ed anche sulla Liguria con piogge e temporali incessanti. Nelle prossime ore maltempo su tutto il nord, forte tra Liguria centro-orientale, Lombardia e Triveneto. Al centro non andrà meglio, piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, anche sotto forma di nubifragi sul Lazio, Toscana e Umbria, piogge meno intense ma sempre possibili in adriatico. Al sud situazione ancora instabile, tranne che sulla Sardegna, dove le piogge saranno scarse e prevarranno le schiarite. Temporali anche intensi nelle prossime ore su Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania,con nubifragi e alluvioni lampo non escluse. Attenzione soprattutto tra Sicilia orientale e Calabria con temporali auto-rigeneranti e possibili allagamenti. […]