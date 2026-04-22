Meteo – Fronte freddo attraversa l’Italia portando instabilità con piogge su alcune regioni e generale calo termico

Tempo instabile in Italia con nuvolosità e piogge

Buongiorno e buon mercoledì da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria colma di aria fredda in discesa sui Balcani, con il fronte freddo che lambisce il Mediterraneo centrale. Questo porterà molta nuvolosità in transito sull’Italia, con piogge sparse al mattino sulle regioni centrali, Molise e Puglia settentrionali e nel pomeriggio atteso lo sviluppo di acquazzoni e temporali nelle zone interne del Sud. Tempo in miglioramento invece al Nord, con ancora molte nubi al Nord-Ovest e maggiori schiarite al Nord-Est. Qualche fenomeno nel pomeriggio anche sulla Sardegna, specie nelle zone interne ed in movimento verso le coste orientali. Temperature in graduale calo, specie sui settori orientali del Paese, su valori anche leggermente sotto media

Domani con fronte freddo verso sud, Italia tra schiarite e instabilità su alcune regioni

Nella giornata di domani il fronte freddo si sposterà verso sud, portando ancora nuvolosità in transito su Calabria e Isole Maggiori e con anche locali piogge e temporali su Sicilia e Calabria. Migliora invece sul resto dell’Italia con ampie schiarite che renderanno i cieli pienamente soleggiati, complice anche la rimonta di un promontorio anticiclonico su Europa occidentale e Mediterraneo occidentale. Clima fresco soprattutto al Centro-Sud con temperature anche di 2-4 gradi sotto media, mentre al Nord temperature in lieve ripresa su valori nella norma. Per venerdì migliora ovunque con sole prevalente su tutte le regioni.

Weekend del 25 aprile con bel tempo in Italia e ripresa termica

Evoluzione sinottica per il weekend che vedrà l’alta pressione in espansione su Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, con massimi di pressione comunque ancora a nord con pressione al suolo fino a 1025 hPa tra Isole Britanniche e Mare del Nord, mentre aria fredda continuerà a scendere sui settori orientali del continente. Festa della Liberazione e giornata di domenica dunque prevalentemente stabili in Italia e con cieli per lo più soleggiati da Nord a Sud. Temperature in generale ripresa, su valori in media o anche leggermente sopra media, rendendo il weekend nuovamente primaverile.

Tendenza meteo: possibile ritorno dell’instabilità negli ultimi giorni di aprile

Evoluzione meteo per la prossima settimana che resta ancora piuttosto incerta ma con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi ancora per l’Italia. La situazione sinottica potrebbe infatti non essere troppo diversa da quella attuale con correnti più fresche in quota a lambire il Mediterraneo centrale e portare instabilità soprattutto di stampo pomeridiano. Temperature senza particolari scossoni.

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