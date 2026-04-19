Meteo – Tornano i temporali su parte del nord, allerta della Protezione Civile su alcune regioni

Calo della pressione al nord, tornano i temporali su alcune regioni

Nuovo calo della pressione sul centro Europa con il passaggio di una debole perturbazione che riuscirà a lambire anche il nord Italia. Attesa una giornata di domenica al via stabile al centro-sud ed Isole con ampio soleggiamento. Nubi di passaggio al nord con piogge e temporali su Lombardia, Trentino e Veneto nord-occidentale; qualche disturbo interesserà anche il Piemonte, specie settori alpini e pedemontani. Nel corso del pomeriggio instabilità in con acquazzoni o deboli piogge su Alpi, Prealpi, Lombardia ed Emilia. Asciutto sul resto d’Italia con ampio soleggiamento al centro-sud ed Isole. Nel corso della sera attesi residui fenomeni sul Triveneto, migliora sul resto del nord con tendenza a schiarite nottetempo. Innocui addensamenti scivoleranno sulle regioni centrali.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 19 aprile 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia occidentale e settentrionale, Trentino, Alto Adige, Veneto settentrionale, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna centro-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del Settentrione e su Marche settentrionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione sul Nord-Est. Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 19 aprile 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Lombardia: Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali.

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