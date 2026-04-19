Meteo – Tornano i temporali su parte del nord, allerta della Protezione Civile su alcune regioni

Calo della pressione al nord, tornano i temporali su alcune regioni
Nuovo calo della pressione sul centro Europa con il passaggio di una debole perturbazione che riuscirà a lambire anche il nord Italia. Attesa una giornata di domenica al via stabile al centro-sud ed Isole con ampio soleggiamento. Nubi di passaggio al nord con piogge e temporali su Lombardia, Trentino e Veneto nord-occidentale; qualche disturbo interesserà anche il Piemonte, specie settori alpini e pedemontani. Nel corso del pomeriggio instabilità in con acquazzoni o deboli piogge su Alpi, Prealpi, Lombardia ed Emilia. Asciutto sul resto d’Italia con ampio soleggiamento al centro-sud ed Isole. Nel corso della sera attesi residui fenomeni sul Triveneto, migliora sul resto del nord con tendenza a schiarite nottetempo. Innocui addensamenti scivoleranno sulle regioni centrali.
Ecco il bollettino della Protezione Civile
Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 19 aprile 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):
Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia occidentale e settentrionale, Trentino, Alto Adige, Veneto settentrionale, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna centro-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del Settentrione e su Marche settentrionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Visibilità: nessun fenomeno significativo.
Temperature: in locale sensibile diminuzione sul Nord-Est. Venti: nessun fenomeno significativo.
Mari: nessun fenomeno significativo.
Allerta meteo gialla: ecco dove
Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 19 aprile 2026:
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Emilia Romagna: Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese
Lombardia: Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.