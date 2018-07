Mese di GIUGNO 2018 con temperature sopra la media ma senza eccessi, molto piovoso soprattutto al Sud Italia.

Clima GIUGNO 2018: mese caldo in Italia ma anche piovoso specie al Sud, 8 luglio 2018 – Mese di giugno 2018, primo della stagione estiva, che si è concluso caldo in Italia ma non eccessivamente, molto piovoso su alcune regioni. Ecco di seguito il dettaglio mensile secondo quanto riportato dai dati elaborati dal CNR e riferiti alle medie climatiche 1971-2000. Il mese di giugno 2018 è risultato al 15° posto tra i più caldi di sempre dal 1800, con uno scarto dalle medie di +1.68°C, ben distante dal record di caldo che appartiene ad giugno 2003, il quale chiuse con uno scarto di +4.79°C. Il maggior contributo a questa anomalia è arrivato dalle temperature minime, le quali hanno segnato un +1.85°C, risultando però al 6° posto tre le più calde di sempre per giugno: il record in questo caso spetta sempre a giugno 2003 con +4.27°C. Poco più contenute invece le temperature massime che si sono posizionate al 26° posto tra le più calde di sempre, con un’anomalia di +1.51°C. Lontanissime dal record del 2003 che segnò +5.31°C. Come previsto anche dalle stagionali un giugno caldo ma non caldissimo grazie anche all’assenza dell’anticiclone africano e ai diversi passaggi instabili sul Mediterraneo centrale […]