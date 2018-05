Meteo prossimi giorni: temporali pomeridiani diffusi in Italia specialmente sui rilievi e pianure adiacenti, per lo più stabile al mattino.

Condizioni METEO instabili nei PROSSIMI GIORNI in Italia con piogge o temporali pomeridiani – 7 Maggio 2018 – Una vasta circolazione di bassa pressione in quota staziona sul bacino del Mediterraneo centro-orientale mentre più a nord si eleva un robusto anticiclone il quale favorisce tuttavia il transito di correnti più fresche anche in Italia. Come conseguenza, rovesci e temporali pomeridiani su molti settori della nostra penisola in un contesto climatico instabile e a tratti anche più fresco della norma. Meteo prossimi giorni con cieli irregolarmente nuvolosi dal mattino con poche e deboli piogge associate specie al nord Italia, rovesci, temporali e locali grandinate attesi un po su tutte le regioni italiane specialmente sulle aree alpine, appenniniche e pianure e valli adiacenti. Le regioni più interessate dall’ instabilità pomeridiana potrebbero essere Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna. […]