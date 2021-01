Coronavirus, Sant’Elia a Pianisi in lockdown fino al 15 gennaio: l’ordinanza del Sindaco

Il coronavirus continua ad affliggere l’Italia e il Governo è al lavoro da giorni per le nuove misure restrittive che entreranno in vigore tra poche ore: alcune località però, nel frattempo, hanno già provveduto con precauzioni volte al contenimento del contagio. Tra queste c’è Sant’Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso, che sarà zona rossa fino al 15 gennaio. Il Presidente del Molise Donato Toma, come riportato da PrimoNumero.it, dopo aver consultato i recenti dati che riguardano il paesino di 1600 abitanti (100 positivi accertati tra cui il medico di base) ha deciso di varare il lockdown di 11 giorni. Di conseguenza sarà vietato entrare ed uscire da Sant’Elia a Pianisi, ma anche spostarsi all’interno del comune, se non per motivi di lavoro, salute o estrema necessità. Chiusi bar, ristoranti (ma con vendita a domicilio e da asporto fino alle 22) e tutti i negozi eccetto quelli giudicati essenziali (proprio come in tutta Italia nei giorni di zona rossa). IN ARRIVO LA ZONA BIANCA: ECCO COSA SIGNIFICA

Ecco ecco la possibile mappa dell’Italia dopo il lockdown, con le regioni in zona arancione o rossa dal 7 gennaio

Mercoledì 6 gennaio scadrà il decreto Natale sulle varie restrizioni in Italia. Poi cosa ci attende, quali saranno le Regioni in zona arancione o rossa dal 7 gennaio? Per il momento non ci sono ancora provvedimenti ufficiali. Dopo la scadenza del decreto Natale, le Regioni torneranno alla fascia di colore assegnata prima del lockdown. Le Regioni al momento sono tutte gialle (tranne l’Abruzzo arancione), come riporta blitzquotidiano.it. ITALIA IN ZONA ROSSA IL 9 E 10 GENNAIO: IL PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO SPERANZA

Indice Rt in aumento

Si nota una lenta decrescita della curva del contagio ma c’è anche da valutare un Rt in aumento con un tasso di positività al 14,1%. Con questi numeri quindi il rischio è che dal 7 gennaio una parte d’Italia potrebbe finire di nuovo in zona arancione o rossa. Questo dipende soprattutto dall’indice Rt. Le Regioni che secondo l’ultimo report Iss hanno superato il valore 1 di Rt e che potrebbero essere collocate nella lista dei territori sottoposti a maggiori restrizioni sono soprattutto Veneto, Liguria e Calabria. DIVIETO DI SPOSTAMENTI TRA IL 7 E IL 15 GENNAIO: L’IPOTESI DEL GOVERNO

