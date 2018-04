Dopo il CICLONE sul Centro Italia oggi il maltempo si sposta al Nord specie su Piemonte e Liguria.

CRONACA METEO. Maltempo al Nord, più asciutto al Centro-Sud, 10 aprile 2018 – Maltempo intenso ieri sul Lazio dove il transito di un vero e proprio ciclone ha portato accumuli di pioggia localmente superiori ai 60 mm con raffiche di vento prossime ai 100 km/h. Nella giornata di oggi le condizioni meteo peggiori le ritroveremo invece sul Nord Italia ed in particolare al Nord-Ovest. Prime piogge in queste ore su Liguria e Piemonte ma anche Friuli e Sardegna. Nuvolosità in transito sul resto della Penisola alternata ad ampie schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati.

METEO PROSSIME ORE: al pomeriggio maltempo al Nord-Ovest con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di temporale su Piemonte e Liguria. Piogge sparse anche su Lombardia, regioni di Nord-Est e alta Toscana. Neve sulle Alpi oltre i 1600-2000 metri. Tra la sera e la notte tempo ancora instabile al Nord e sulla Toscana con piogge e acquazzoni sparsi. Peggiora anche su Sardegna e Sicilia. Variabilità asciutta altrove […]