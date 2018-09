Fronte freddo in entrata sull’ Italia, temperature in calo in queste ore a partire da nord. A seguire Anticiclone delle Azzorre in rimonta e clima ancora tardo estivo.

Equinozio d’ Autunno piuttosto caldo in tutta Italia, nelle prossime ore temperature in sensibile calo – 24 Settembre 2018 – Una domenica tipicamente estiva in tutta Italia quella appena trascorsa in concomitanza con l’ equinozio d’ Autunno, 30 gradi in Lombardia, Emilia Romagna, 31 gradi a Roma, in Umbria, Marche e Toscana, persino 32-33 gradi in Puglia e Calabria e le spiagge ancora piuttosto affollate dagli ultimi vacanzieri. Clima ancora gradevole in Italia negli ultimi giorni del mese di Settembre? Si, ma attenzione al brusco e momentaneo calo delle temperature atteso nelle prossime ore di oggi, Lunedì 24 settembre, e durante la giornata di Martedì e quella di Mercoledì. Tutto questo generato da un fronte freddo in rapido avanzamento dalla Scandinavia e in transito sul bordo orientale dell’ anticiclone delle Azzorre. Attesa qualche precipitazione al nord-est, regioni centrali e Puglia nelle prossime ore, a seguire venti di tramontana più freschi e temperature in sensibile calo. Tuttavia durante gli ultimi giorni di Settembre le temperature torneranno a risalire fino a riportarsi oltre le medie del periodo anche se non raggiungeremo valori tardo estivi come nella giornata di ieri.[…]