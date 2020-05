Estrazioni Lotto oggi, sabato 9 maggio 2020: i numeri estratti | Almanacco del giorno e previsioni meteo

Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, 9 maggio 2020

Anche oggi, sabato 9 maggio 2020, sono andate in scena le estrazioni del Lotto. Nella pagina successiva a questa trovate i numeri estratti sulle 11 ruote, con anche la combinazione vincente del Superenalotto di oggi. Il jackpot odierno ammonta a 36.800.000 euro. Per quanto concerne i numeri ritardatari, il 45 a Bari non viene estratto da 110 concorsi, il 21 manca da 79 estrazioni a Cagliari, mentre il 39 a Firenze non esce da 93 giorni. Consigliamo agli scommettitori di recarsi presso le ricevitorie con la schedina già precompilata al fine di evitare pericolosi assembramenti all’interno delle tabaccherie.

Previsioni meteo Italia 9 maggio 2020

Nel Nord Italia, al mattino cieli sereni su gran parte dei settori salvo innocua nuvolosità in transito al Nord Est e addensamenti sul Piemonte. Al pomeriggio possibilità di deboli piogge sull’Alto Adige, bel tempo e sole prevalente altrove. In serata nubi in aumento al Nord Ovest, persiste locale instabilità sulle Alpi centro-orientali. Al centro previste molte nubi medio-alte in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Nel pomeriggio attese invece schiarite più ampie quasi ovunque salvo maggiori addensamenti nel nord delle Marche. In serata ancora la nuvolosità sui settori tirrenici. Al Sud e sulle Isole previsti al mattino cieli in prevalenza sereni su tutti i settori salvo qualche nube su Molise, Campania e nord ovest della Sicilia. Nel pomeriggio tempo ancora stabile e asciutto ovunque, mentre aumenta in serata la nuvolosità in Sardegna, cieli sereni altrove.

Almanacco del giorno 9 maggio 2020

Oggi, sabato 9 maggio 2020, è la festa dell’Europa in cui si festeggia e si rende onore allo spirito di solidarietà che regna tra i paesi dell’Unione Europea, soprattutto in questo momento in cui l’emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova la tenuta sociale dell’Ue e dei singoli paesi. Si festeggiano oggi San Geronzio di Cervia, San Pancomio, San Banban Sapiens, San Beato, Sant’Erma di Roma e Sant’Isaia. Scomparve oggi, il 9 maggio 1978 l’ex presidente del Consiglio Aldo Moro trucidato dalle Brigate Rosse. In questo stesso giorno, la mafia uccise Peppino Impostato, giornalista nato a Cinisi (PA), ucciso barbaramente dalla mafia per il suo attivismo contro la prepotenza e la soverchieria di Cosa Nostra.