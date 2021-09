METEO – ITALIA in balia del MALTEMPO con accumuli già di 200 mm; ecco dove e l’EVOLUZIONE per le PROSSIME ORE

Meteo in peggioramento sull’Italia

Meteo – La pressione è in flessione sul Mediterraneo centrale, per il passaggio di un’ansa ciclonica tra il centro Europa ed il nord Italia. Un sistema perturbato sta facendo il suo ingresso in questa giornata di domenica sulle regioni settentrionali, portando già i primi nubifragi sulla Liguria, in graduale discesa verso il centro Italia entro la giornata di lunedì 27 settembre. Il maltempo risparmierà le regioni meridionali, dove continuerà a fare caldo, seppur con nubi in transito nella giornata di domani. Vediamo nel dettaglio dove stanno colpendo i fenomeni più intensi e dove sono attesi nel corso delle prossime ore!

Meteo live: primi nubifragi in Liguria, piogge tra Lombardia, Emilia e Piemonte

Meteo – Un sistema temporalesco nel corso del mattino ha preso forma sulla Liguria centrale. Forti piogge e vivaci fulminazioni hanno inizialmente interessato il genovese, dove si raggiungono gli accumuli più elevati; in città si sfiorano i 100 mm nel quartiere di Marassi, ma è nell’entroterra che si sono raggiunti i 195 mm nella località di Torriglia e destinati ad aumentare ulteriormente nelle prossime ore. Tra i dati orari (precipitazione caduta in 60 minuti), spiccano i 129.6 mm di Fallarossa, di cui 77 mm caduti in 30 minuti. Piove anche tra Emilia e Lombardia nord-occidentale, raggiunte dalla parte meno attiva del sistema temporalesco ligure, con accumuli attorno ai 20-30 mm. Sul resto del centro-nord si osservano cieli a tratti nuvolosi, ma con occasionali piovaschi sulla Sardegna nordoccidentale e Piemonte.

Tendenza meteo prossime ore: maltempo verso il resto del nord e Toscana

Meteo – Nel corso delle prossime ore il maltempo si trasferirà sul Levante Ligure, anche se saranno ancora possibili piogge e temporali sul resto della Liguria. Il fronte perturbato si estenderà nel corso del pomeriggio anche al resto del nord, con piogge e temporali in arrivo su Veneto e Trentino ed entro la fine del giorno anche sul resto del Nordest. Temporali in ingresso nella seconda parte della giornata anche su Piemonte e sulla Toscana, in parziale estensione ad Umbria e nottetempo all’alto Lazio. Sarà ancora elevato il rischio nubifragi nelle prossime ore, con nuovi forti temporali; ecco le aree a maggior rischio.

