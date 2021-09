METEO ITALIA – Perturbazione in transito con PIOGGE e TEMPORALI su parte del Paese, ma l’AUTUNNO stenta a decollare

Meteo Italia, la situazione

Meteo Italia – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico è caratterizzata dalla presenza di una profonda bassa pressione, pari a 985 hPa, situata a ridosso dell’Islanda. L’Europa meridionale è interessata da un vasto campo altopressorio, in indebolimento sul Mediterraneo centro-settentrionale per il transito di un’ansa ciclonica oceanica. In tale contesto una perturbazione transiterà sul centro-nord Italia, mentre le regioni meridionali vivranno una domenica dal sapore estivo, con temperature massime localmente fino a +35°C. Vediamo tutti i dettagli.

Perturbazione in transito su parte del centro-nord, rischio forti temporali

Meteo – Una perturbazione è attesa su parte del centro-nord Italia nella giornata odierna. I primi forti temporali sono già in atto sulla Liguria, specie tra genovese e savonese, mentre piove diffusamente sul Piemonte. Sul resto del nord Italia, Lazio, Umbria e Toscana i cieli si presentano nuvolosi, ma al momento senza fenomeni di rilievo. Nel prosieguo della giornata piogge e temporali si estenderanno dapprima ad Emilia, Lombardia e media-alta Toscana, ed entro la fine del giorno anche al Nordest, Umbria e bassa Toscana. Attenzione a possibili fenomeni di forte intensità, con rischio nubifragi su queste regioni. Tempo asciutto sul resto del centro-sud ed Isole Maggiori, con ampie schiarite sui settori ionici e caldo estivo all’estremo sud con punte di +33/+35°C. Peggiora nottetempo anche sul Lazio.

Meteo Italia in miglioramento da domani, salvo residua instabilità

Meteo – L’ansa depressionaria scivolerà rapidamente verso levante, favorendo un miglioramento del tempo già con l’avvio della prossima settimana. Il tempo si presenterà mediamente asciutto al nord, salvo residua instabilità sul Friuli. Nubi sparse su gran parte del Paese, con possibili acquazzoni tra Lazio ed Umbria nel corso del mattino; instabilità in estensione durante le ore pomeridiane anche a Marche, Abruzzo, Campania, nord della Puglia e Molise. Ulteriore miglioramento nel corso della sera, con fenomeni in diffuso riassorbimento. Autunno in difficoltà con nuovo stop per la prossima settimana? Vediamo maggiori dettagli nella pagina successiva.

CONTINUA A LEGGERE