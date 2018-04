In Cina parte il progetto per creare delle macchine capaci di creare nubi e quindi di aumentare la pioggia in Tibet.

Macchina per la pioggia: in Cina progetto per aumentare le precipitazioni in Tibet – 09 aprile 2018 – Una nuova tecnologia è in fase di studio in Cina, con il colosso asiatico che si candida ad essere il primo paese a mettere a punto un sistema che propizi le piogge a grande scala ed in particolare, in questo caso, sull’altopiano del Tibet. Questo nuovo sistema consiste in una serie di camere di combustione che saranno installate proprio in Tibet, la cui conformazione geografica rende la zona perfetta per tale tipo di esperimento: in queste macchine si brucia combustibile solido il quale va a creare ioduro d’argento. Questo composto chimico partecipa alla formazione delle nuvole: immettendo ioduro d’argento in atmosfera, questo viene portato dai venti monsonici verso le montagne da cui riceve una spinta verso l’alto condensando e creando quindi poi le nuvole da cui potrebbe scaturire la pioggia. […]