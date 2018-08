Maltempo al centro: tromba d’aria a Fregene. Danni sul lungomare. Prossime ore ancora ad alto rischio

Maltempo al centro: tromba d’aria a Fregene. Danni sul lungomare – Maltempo violento in queste ore sta interessando gran parte del centro Italia, soprattutto Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Una tromba d’aria si è abbattuta su Fregene, entrando poi anche sulla terraferma. La tromba d’aria ha determinato numerosi disagi, scoperchiando il capannone del centro velico del Capri per poi essersi spostata all’interno, facendo cadere un grosso pino in mezzo alla carreggiata. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la zona. Forti temporali anche in Umbria, anconetano, ascolano e tutto l’Abruzzo, in modo particolare la zona costiera. […]